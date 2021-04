Smac de Volta Redonda apresentou estratégias para ampliar a assistência à população de rua Divulgação

17/04/2021

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) de Volta Redonda apresentou na tarde da última quarta-feira, dia 14, estratégias para ampliar a assistência à população de rua. As ações foram definidas em reuniões multissetoriais que ocorrem desde janeiro deste ano.

Também fazem parte do grupo, representantes das secretarias municipais de Saúde, de Desenvolvimento Econômico e Turismo e de Políticas para Mulheres, Idosos e Direitos Humanos; do Comitê de Políticas Públicas para Pessoas em Situação de Rua; além da Guarda Municipal, da Polícia Militar. Ainda estavam presentes, o promotor de Justiça, Leonardo Kataoka, do Ministério Público Estadual e Flávia Maccord, da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro.

O planejamento das estratégias passa pela parceria entre a Smac, o setor de Saúde Mental e a Atenção Básica, por meio do Consultório na Rua, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Estudos comprovam que mais de 80% das pessoas em situação de rua são usuárias de álcool e substâncias psicoativas, além de apresentar transtornos.

“Por isso, uma equipe da SMS trabalha nos territórios na identificação destas pessoas para traçar um plano terapêutico individualizado. Também foi firmado um convênio com unidade terapêutica para encaminhamento quando for necessária internação. E ainda foi implantado um serviço de acolhimento com enfermeiro e assistente social no Cais Aterrado para este usuário”, falou a coordenadora de Saúde Mental da SMS, Suely Pinto.

O trabalho é conjunto com o Serviço Especializado em Abordagem Social, que hoje atua diariamente, das 8h às 20h, com veículo próprio, e equipe formada por assistente social, psicólogo e educador social. O objetivo é estabelecer vínculos de confiança para que as pessoas em situação de rua ingressem na rede de proteção do município ou promover a reinserção familiar.

Outra ação é a ampliação do atendimento no Abrigo Municipal Seu Nadim e Centro Pop. O abrigo, no bairro Nossa Senhora das Graças, passa por revitalização que será concluída na próxima semana. O local recebeu reparo no telhado, pintura geral, melhoria na lavanderia e nas instalações para usuários e funcionários, além de manutenção na rede de água pluvial.

Além da parceria com a Secretaria de Saúde, está em estudo o apoio da a possibilidade de implantar para o público do Centro POP e do Abrigo Seu Nadim o EJA (Educação de Jovens e Adultos).

O secretário de Ação Comunitária de Volta Redonda, Munir Francisco, disse que a cidade conta com uma rede completa de assistência social que, além do Serviço de Abordagem Social, o Abrigo Seu Nadim e o Centro Pop, tem o Serviço de Atendimento ao Migrante (SAM), que após o atendimento no Centro Pop faz a concessão de passagem rodoviária aos usuários em trânsito.