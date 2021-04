Bombeiros controlam incêndio em um supermercado no bairro Volta Grande Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/04/2021 11:04

Volta Redonda - O Corpo de Bombeiros controlou um incêndio em um supermercado no bairro Volta Grande em Volta Redonda. O fato ocorreu durante a madrugada de sábado, dia 17, e ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 3h30 e conseguiu controlar os focos, impedindo que as chamas se propagassem por todas as repartições e residências vizinhas.

Ainda de acordo com as informações do 22° GBM, o incidente, provavelmente, foi causado por curto circuito, por isso a importância de sempre realizar a manutenção periódica da rede elétrica.