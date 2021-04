Abrasel Sul Fluminense lança campanha "Bar Bom é Bar Responsável" Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/04/2021 09:56 | Atualizado 18/04/2021 09:57

Volta Redonda - A campanha ‘Bar Bom é Bar Responsável’ foi lançada pela Regional Sul Fluminense da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel Sul Fluminense) na última sexta-feira, dia 16. A proposta é direcionada aos empresários do segmento de alimentação fora do lar da região (do qual fazem parte os bares) e também a todos que habitualmente freqüentam estes estabelecimentos.

O objetivo é conscientizar os empreendedores do segmento sobre a importância de seguir com as normas sanitárias e de funcionamento em vigor, estabelecidas pelos decretos municipais e do governo do Estado, e também as orientações relacionadas aos cuidados e com prevenção da propagação da covid-19 divulgadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Publicidade

A Abrasel Sul Fluminense entende que o público que frequenta os bares da região também possui um papel importantíssimo nesta campanha, pois as pessoas podem colaborar escolhendo frequentar estabelecimentos que estejam seguindo as normas sanitárias e que tenham á vista delas álcool em gel, solicitam o uso de máscaras dos seus frequentadores, possuam mesas distanciadas e não promovam aglomerações.



O presidente da Abrasel Sul Fluminense, José Fardim, afirmou que os bares são muito importantes para a economia das cidades da região e destacou que o segmento conta com ajuda da população para que os estabelecimentos possam funcionar com segurança por um período maior e seguirem as normas estipuladas pelas autoridades.



“Os bares tradicionalmente são pontos de encontro e convívio social, além é claro de exercerem o papel de comercializarem alimentos e bebidas aos seus consumidores. Estes estabelecimentos geram milhares de empregos para as pessoas da nossa região e por isto são muito importantes para as economias locais. Vivemos um momento diferenciado por conta da pandemia e por isto é fundamental que as empresas cumpram as normas sanitárias e de funcionamento que estão em vigor e que os frequentadores nos ajudem neste processo”, afirmou Fardim.