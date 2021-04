Smac reabre a unidade do CRAS da Vila Americana Divulgação

Publicado 22/04/2021 10:38 | Atualizado 22/04/2021 16:17

Volta Redonda - Nesta quinta-feira, dia 22, acontece a reabertura do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do bairro Vila Americana, em Volta Redonda. A unidade está localizada na Rua Estados Unidos, número 380, o horário de funcionamento será das 8h às 17 horas, de segunda a sexta-feira. O Cras irá beneficiar mais de 2,5 mil famílias dos bairros Vila Americana, Nossa Senhora das Graças e Aterrado.

Na unidade serão prestados os seguintes serviços: atendimento e acompanhamento familiar; atendimento direto e indireto do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos; atividades envolvendo grupos de famílias da comunidade; encaminhamento para Cadastro, recadastro, atualização cadastral e desbloqueio do Cadastro Único (CadÚnico) para participação dos programas do Governo Federal; concessão de benefícios eventuais, através de avaliação técnica, como cesta básica, auxílio funeral, aluguel social, dentre outros, com o intuito de superar vulnerabilidades temporárias; oficinas de Inclusão Produtiva e de Inclusão Digital, além de encaminhamento para a rede socioassistencial e demais órgãos públicos, conforme o caso.

O Centro de Referência de Assistência Social vai contar com uma equipe multidisciplinar composta coordenador, assistente social, psicólogo, orientador social, administrativo e entrevistador, além da equipe volante composta por facilitador, oficineiro e brinquedista.

O secretário Municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco, ressaltou que a presença do CRAS é um suporte social para os moradores.

“Estamos fazendo a manutenção e revitalização das outras unidades que deverão ser reabertas até o próximo mês de maio. Elas estão recebendo pintura em geral, reparos em pisos, revestimentos, conserto de telhados, entre outros serviços. Já reabrimos 12 unidades e a nossa previsão é entregar todos os 35 CRAS atendendo à população até o final deste ano. Só quem precisa deste serviço sabe da importância dele. O CRAS é a mão amiga, o suporte que damos às famílias nos bairros”, disse.

Ainda segundo as informações da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (SMAC), outras sete unidades serão reinauguradas até a última semana do mês de maio. Os bairros beneficiados serão: Santo Agostinho, Açude, Belo Horizonte, Vila Rica, Caieiras, Verde Vale e São Luiz.