MEP-VR realiza neste sábado, dia 24, às 16h, ‘aula pública’ sobre a crise sanitária no Brasil Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 10:52 | Atualizado 22/04/2021 10:55

Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR) promove neste sábado, dia 24, às 16h, uma ‘aula pública’ sobre a crise sanitária no Brasil. O inédito evento socioeducacional será aberto à comunidade, via plataforma digital - Volta Redonda - O. O inédito evento socioeducacional será aberto à comunidade, via plataforma digital - meet.google.com/bcy-mfsk-sqi . Estudantes de outros cursinhos e colégios também terão acesso livre.

O evento está dentro dos objetivos sociopolíticos e socioeducacionais do Movimento, como explica o biólogo-físico e professor no Pré-Vestibular Cidadão (PVC), Saulo Karol que atuará como mediador da ‘aula aberta.

“Importante lembrar, a Equipe pedagógica do MEP, aprovou a proposta de realização da aula extra para os estudantes do Pré-Vestibular Cidadão sobre o tema da pandemia dado a sua relevância. O tema carrega em si uma carga de saberes e desafios que estão ligados ao processo ensino e aprendizado. A escola não pode omitir-se ao tema. Estamos chamando de roda de conversa, exatamente pelo formato que será dado à aula, ocasião em que profissionais das áreas de ecologia, biologia, medicina, biomedicina, psicologia e pedagogia, trocarão saberes e vivências valorizando as ciências, a civilidade e também pontuando os impactos sociais”, disse Saulo.

Confira os temas e participantes:

Conceitos Básicos da Pandemia - Biólogo-físico e voluntário no MEP, Saulo Karol (mediador);

Agressões ambientais e suas consequências à saúde - Coordenador da equipe ambiental do MEP e ecólogo, Fernando Pinto;

O papel e a importância da vacinação - Médico e voluntário no MEP, Tássio Huguenin;

Os efeitos da pandemia no ensino aprendizado, antes e depois da pandemia - Coordenadora da equipe pedagógica do MEP e pedagoga, Nirlene Tepedino;

Impactos da covid nas crianças e adolescentes - Médico e voluntário no MEP, Miguel Tepedino Neto;

A higienização e os efeitos preventivos - Bióloga e voluntária no MEP, Saritha Montrezor;

A Pandemia e os impactos na saúde mental - psicóloga e voluntária no MEP, Daniella Parente;

O papel da nutrição na prevenção e na recuperação do paciente - Biomédica e acadêmica de nutrição, Isabela Abreu.