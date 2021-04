Programação de vacinação contra a covid-19 nesta terça-feira, dia 27 Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/04/2021 17:09 | Atualizado 26/04/2021 17:13

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda divulgou a programação da vacinação contra a covid-19 para esta terça-feira, dia 27.

Na Ilha São João, a aplicação da vacina acontecerá no sistema drive-thru para pessoas com 64 anos ou mais, das 8h30 às 16h, com atendimento exclusivo para a primeira dose da vacina AstraZeneca (Oxford).

Publicidade

Os moradores devem apresentar no ato da vacinação os seguintes documentos: identidade, CPF, ou cartão do SUS e o comprovante de residência (nominal), obrigatoriamente;



Já as 2ª doses de vacina AstraZeneca (Oxford) para os vacinados com a primeira dose até 02/02/2021, aplicação será nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), de 08h às 16h, exceto as unidades dos bairros: Siderlândia, São João, 249, Vila Mury e Volta Grande.

Ainda de acordo com a SMS, a 2ª dose da vacina CoronaVac para idosos de 74 anos, das 8h às 16h, ocorrerá em dois pontos: UBSF São Geraldo e Colégio João XXIII, no bairro Retiro.

Publicidade

Para as segundas doses as pessoas devem apresentar o cartão de vacinação e um documento de identidade ou o cartão do SUS.