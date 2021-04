Jovem, de 18 anos, fica ferido em troca de tiros com a PM, em Volta Redonda Divulgação

Publicado 27/04/2021

Volta Redonda - Um suspeito, de 18 anos, ficou ferido na noite de segunda-feira, dia 26, em Volta Redonda, depois de uma troca de tiros com policiais militares do 28º Batalhão. Os agentes foram até o bairro Água Limpa, na Rua Visconde do Rio Branco, depois de uma denúncia anônima repassada pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) de que homens armados estariam realizando tráfico de drogas no local.

Quando chegaram ao endereço indicado, os policiais foram recebidos a tiros e revidaram. Após a troca de tiros, os agentes iniciaram as buscas e encontraram um jovem caído e baleado no braço. O suspeito foi socorrido e levado para o Hospital São João Batista (HSJB).

Segundo a PM, na ação foram apreendidos: uma pistola 9mm, um carregador de 9mm e sete munições intactas, um rádio comunicador e um aparelho celular. Todo o material foi levado para a Delegacia de Volta Redonda, a 93ª DP, onde o caso foi registrado.