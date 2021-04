SMI realiza mutirão de limpeza e recupera trecho da estrada Roma x Getulândia Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/04/2021 15:41

Volta Redonda - Um mutirão de limpeza foi realizado em Volta Redonda pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), nesta quarta-feira, dia 28. As equipes também atuaram na recuperação de um trecho da Estrada Francisco Vilela Arantes, a Roma x Getulândia, que liga Volta Redonda ao distrito de Rio Claro.

Segundo a SMS, parte da via que recebeu o serviço sofria com o afundamento do asfalto. O local é usado como rota para o litoral fluminense e também no acesso às cidades do Sul de Minas Gerais.

Além da recuperação do asfalto, os funcionários da SMI também atuaram na roçada às margens do Córrego Cachoeirinha, próximo ao Colégio Macedo Soares, na Vila Santa Cecília, e fizeram o recolhimento de entulhos nas Ruas 4 e 5 no Monte Castelo; Rua Guiné, no Retiro; Rua Deolindo Miguel, na Fazendinha e Rua José de Alencar, na Ponte Alta. A Avenida Almirante Adalberto de Barros (Beira-Rio) e os bairros Tangerinal e Eucaliptal receberam o trabalho de capina.

No bairro Roma I, a equipe fez a retirada de escória próximo ao Departamento Geral de Ações Sócio Educativas (Degase). Poda de árvores com o recolhimento de galhos aconteceu na Vila Mury, perto da sede da Risp V. Também foi realizada limpeza com a retirada de resíduos de canaletas - em frente a entrada do Parque do Contorno e no Retiro, na Rua Guiné.