Publicado 10/05/2021 19:32 | Atualizado 10/05/2021 19:33

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria de Saúde, está convocando os aprovados no processo seletivo simplificado para o cargo de auxiliar de serviços gerais no Hospital Municipal Raul Sertã. De acordo com o Decreto Municipal 455/2020, serão contratados, por tempo determinado, 39 profissionais para atuarem na unidade de saúde.

Os candidatos convocados deverão responder se aceitam ou não ocupar a vaga do contrato temporário para o qual estão sendo convocados, através da assinatura do Termo de Aceitação para Contratação Temporária. Já os candidatos que não tiverem interesse em assumir o contrato deverão preencher um termo informando sua desistência.

Os convocados devem comparecer entre os dias 10 e 14, das 10h às 16h, no setor de Segurança e Medicina do Trabalho da prefeitura, situado na Avenida Alberto Braune, 224, no segundo andar, para apresentação dos originais e entrega de cópias dos documentos.