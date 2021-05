Material do tráfico de drogas apreendido em Volta Redonda, neste sábado dia 1º Divulgação/ PM

Volta Redonda - Uma ação da Polícia Militar apreendeu grande quantidade de drogas no bairro Roma, em Volta Redonda, neste sábado dia 1º. A apreensão aconteceu em uma área de mata, atrás do condomínio Minha Casa, Minha Vida, após uma denúncia de que homens armados estariam no local embalando drogas para venda.

Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais do 28º Batalhão foram recebidos a tiros e revidaram. Quando a troca de tiros terminou, um homem foi encontrado morto, e ao lado dele estava uma pistola calibre 9mm. Outro suspeito foi detido no local. O nome do suspeito morto não foi divulgado, mas segundo as informações ele seria um dos gerentes do tráfico no bairro.

Ainda segundo a PM, além da pistola, também foram encontrados um carregador, 5 munições calibre 9mm, um estojo deflagrado, 30 quilos de cocaína, oito sacos com aproximadamente 8 mil pinos vazios, 2 balanças digitais, 1 caderno com anotações, 21 folhas de etiquetas e 2 aparelhos celulares.