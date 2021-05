Boletim com os dados da covid-19 em Volta Redonda Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/05/2021 18:31

Volta Redonda - O boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura de Volta Redonda, neste sábado, dia 15, registra mais oito mortes por covid-19. Com a atualização, a cidade chega ao total de 817 óbitos por conta da doença.

Ainda segundo o informativo, a taxa de ocupação dos leitos por pacientes com covid-19 na rede pública é a seguinte: 78% de leitos clínicos e 83% de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Já na rede particular, a ocupação segue com 37% de leitos clínicos e 59% de UTI.

De acordo ainda com os dados, os casos confirmados da doença são 27.513 e os notificados como suspeitos são 70.325.