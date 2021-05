Intervenções serão a maior obra pública desse tipo que Volta Redonda já recebeu Divulgação

24/05/2021

Volta Redonda - Uma reunião técnica foi realizada na manhã desta segunda-feira, dia 24, com o objetivo de detalhar o plano de mobilidade urbana de Volta Redonda às Secretarias envolvidas nas obras. O encontro aconteceu no gabinete do prefeito Antônio Francisco Neto. As intervenções serão a maior obra pública de infraestrutura e mobilidade urbana que a cidade já recebeu. A previsão é de que os serviços sejam concluídos em torno de 18 meses.

O projeto, orçado em R$ 90 milhões, foi aprovado e terá investimento do Governo do Estado. Os trabalhos serão divididos em três etapas e serão coordenados pelo Poder Público Municipal. As licitações de todas as fases devem ocorrer simultaneamente, dentro de um mês.

O bairro Aterrado concentrará boa parte das obras que facilitarão o acesso às demais regiões do município. O plano engloba diversas intervenções, entre elas as construções de um novo viaduto ligando o bairro Jardim Amália ao Aterrado, facilitando a passagem de caminhões e veículos vindos da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira); a criação de um corredor estrutural de transporte público de 15 quilômetros com a implantação de faixa exclusiva para ônibus; a construção de 18 quilômetros de ciclovias no entorno da Usina Presidente Vargas e ligando os bairros Santa Cruz e Niterói. Este sistema vai interligar as ciclovias já existentes.

Também está prevista a construção de uma alça no Viaduto Heitor Leite Franco, levando parte do trânsito para a Avenida do Canal. Via que também será revitalizada, com asfalto e sinalização. Ela será interligada a uma nova ponte sobre o Rio Paraíba do Sul, que terá 418 metros, com ciclovia. A nova passagem ligará os bairros Aterrado e Aero Clube, chegando até a Radial Leste. A ideia é agilizar a chegada ao Fórum da cidade e à Universidade Federal Fluminense.

Ainda segundo o projeto, haverá a construção do Viaduto Nossa Senhora do Amparo, no Niterói – próximo ao Batalhão da Polícia Militar, que vai aumentar a velocidade no cruzamento das Avenidas Nossa Senhora do Amparo e Sávio Gama, além da recuperação de seis quilômetros de calçada com acessibilidade.

Modais interligados

Com estas melhorias, Volta Redonda vai interligar todos os modais: transporte público, ciclovia e circulação a pé; facilitando o deslocamento entre os setores Norte e Sul da cidade. O objetivo é facilitar o dia a dia da população, promovendo o transporte público e o deslocamento por bicicleta ou a pé, reduzindo o número de carros circulando nas ruas. Da mesma maneira, o projeto busca também melhorar a qualidade do trânsito, retirando o fluxo de veículos pesados da área central da cidade.

Durante a reunião, o secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), Paulo Barenco, frisou que a obra ocorre em virtude do aumento da frota e a necessidade de se melhorar o fluxo de veículos e pedestres na cidade.

Também participaram do encontro o prefeito Antônio Francisco Neto, o secretário de Infraestrutura, Jerônimo Telles, o presidente do IPPU-VR (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Volta Redonda), Abimailton Pratti da Silva e representantes da EPD (Empresa de Processamento de Dados).