Com atualização dos postos, Volta Redonda ofertou 5,5 mil doses de vacina contra covid-19 em um dia DivUlgação

Por O Dia

Publicado 03/06/2021 16:13

Volta Redonda - O Ministério da Saúde fechou o balanço do número de pessoas vacinadas contra a covid-19 em Volta Redonda, na quarta-feira, dia 2. O cálculo feito após o drive-thru na Ilha São João apontou que 4.850 doses foram aplicadas somente na estrutura montada no local. Porém, os dados enviados pelas unidades de saúde (UBS) dos bairros da cidade foram acrescentados e chegou-se ao número final de 5.507 pessoas vacinadas.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a diferença para mais no balanço inicial divulgado no final da tarde de quarta-feira , veio a partir desses números das unidades de saúde que vacinaram grávidas e puérperas (com Pfizer); segunda dose de AstraZeneca (para quem foi vacinado até 10 de março) e pessoas com comorbidades (acima de 18 anos); e segunda dose da CoronaVac para quem ainda aguardava a chegada da vacina.