Publicado 17/06/2021 17:04

Volta Redonda - Um homem, de 43 anos, foi preso no final da tarde de quarta-feira, dia 16, após assaltar uma padaria no bairro Volta Grande em Volta Redonda. Segundo as informações da Polícia Militar, durante o assalto, um aparelho celular, uma quantia em dinheiro do caixa e a carteira de uma vítima foram levados pelo suspeito que portava uma arma.

Através de imagens de segurança, a foto do homem foi divulgada e durante patrulhamento, horas depois, os policiais militares do 28º Batalhão receberam a informação que o suspeito estaria em um bar na Rua Bela Vista, no morro da Caviana, no bairro Santo Agostinho.

Na abordagem, os agentes não encontraram a arma utilizada nos crimes. O suspeito foi conduzido para Delegacia de Volta Redonda, a 93ª DP, onde foi reconhecido pela vítima da padaria e também por outras pessoas que foram roubadas pelo homem no mesmo dia.