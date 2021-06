SMI recolhe cerca de 6,5 mil toneladas de entulho em três semanas - Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 14:43

Volta Redonda - O serviço de limpeza de ruas, terrenos e áreas públicas em Volta Redonda alcançou neste mês, a marca de 28.160 toneladas de entulho recolhidas. Em três semanas de trabalho, as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) retiraram de vias públicas 6,5 toneladas de resíduos.

Segundo a SMI, a quantidade recolhida chama a atenção para o desrespeito às normas de convivência coletiva e ao meio ambiente por parte da população. O subsecretário de Serviços Públicos, Edson Carrá, disse que é comum que a limpeza seja feita pela prefeitura e alguns dias após o serviço, aquele mesmo local seja alvo de descarte irregular de entulhos e lixo, dificultando o trabalho do Poder Público.

“É comum, depois de dois, três dias, já ter entulho e lixo novamente no mesmo lugar que limpamos. Às vezes é resto de obra, móveis. É uma falta de respeito, infelizmente. Nós iremos limpar, mas a população tem que colaborar, porque quem perde é o próprio município”, lamentou Carrá.

Ainda segundo a secretaria, a retirada de entulhos onera os cofres públicos, já que se gasta com o combustível para os caminhões usados no serviço, com a mão de obra e, às vezes, é necessário realizar várias viagens para concluir a limpeza. Desde o início do ano foram 3.520.

“Por isso pedimos que os moradores sejam conscientes e não joguem lixo e nem entulho em locais inadequados. Precisamos da colaboração de todos para manter nossa cidade limpa”, afirmou o subsecretário de Serviços Públicos.

Descarte irregular em área de preservação

Nesta semana, uma ação integrada entre a Polícia Civil, Guarda Municipal e Secretaria do Meio Ambiente de Volta Redonda flagrou um descarte irregular de entulho em uma área ambiental de preservação permanente no bairro Belo Horizonte.

Os fiscais ainda não conseguiram mensurar a quantidade de entulho despejado de forma irregular no local. No entanto, os funcionários da SMMA disseram que o lugar foi praticamente aterrado devido à grande quantidade de resíduos.

Os donos dos quatro caminhões que transportavam o material foram multados e o proprietário da área, que não foi localizado, será autuado por crime ambiental.