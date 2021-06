Morro do Borel, Andaraí, Rio de Janeiro - RJ. Foto Daniel Castelo Branco - Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 17:33 | Atualizado 04/06/2021 17:34

Rio - Policiais do 6º BPM (Tijuca) interromperam uma escavação irregular em um terreno no Morro do Borel, na Tijuca, Zona Norte do Rio, nesta sexta-feira (4). A ação teria iniciado a mando de Silvia Regina Rosário Rodrigues, mulher do líder do tráfico de drogas da região, o traficante Isaías da Costa Rodrigues, mais conhecido como Isaias do 'Borel'.



Segundo a Polícia Militar, durante um patrulhamento de rotina pela rua São Miguel nº 438, agentes encontraram duas pessoas cavando o terreno. Elas foram identificadas como José Pastora de Medeiros, de 66 anos, e José Maria Marques, de 53 anos, ambos com passagens na polícia por estupro e furto, respectivamente. A dupla informou que Silvia Regina foi a responsável pelo ordenamento da ação irregular, tendo apresentado o documento de posse do terreno, porém a mesma não compareceu ao local.

Silvia possui três passagens pela polícia. Já Isaías Rodrigues está preso em um presídio federal.

No local, não foi apresentada qualquer tipo de licença ou documentação. A ação foi interrompida imediatamente e a dupla foi conduzida para 19ª DP (Tijuca), que investiga o caso.

Os agentes aguardam a realização da perícia no local.