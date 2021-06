Acolhimento no Abrigo Municipal Seu Nadim é provisório por um período de seis meses a um ano - Divulgação

Acolhimento no Abrigo Municipal Seu Nadim é provisório por um período de seis meses a um anoDivulgação

Por O Dia

Publicado 19/06/2021 07:00

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) de Volta Redonda entregou a revitalização do Serviço de Acolhimento Institucional Abrigo Municipal Seu Nadim. A obra foi entregue na manhã da última quinta-feira, dia 17.

O espaço, destinado ao atendimento à população em situação de rua, tem capacidade para moradia de 25 pessoas, sendo 20 homens e cinco mulheres. Atualmente, 16 pessoas recebem atendimento na unidade.

Publicidade

O Abrigo Municipal Seu Nadim oferece cinco refeições diárias aos usuários. Eles também têm oficinas de leitura, culinária, educação física, trabalhos manuais, grupos de convivência e palestras temáticas sobre assuntos ligados à higiene pessoal, comportamento e doenças.

Os usuários também podem participar do Projeto Superação. Eles realizam várias atividades como, por exemplo, jardinagem. Tem como uma das condições frequentar o Centro de Atendimento Psicossocial (Caps) e recebem valor mensal pela realização da atividade. Para ser aceito, no abrigo, o usuário é avaliado por psicólogo e assistente social do Centro Pop. Somente após esta análise, ele passa a morar no Abrigo.

Publicidade

Acolhimento no Abrigo Municipal Seu Nadim é provisório por um período de seis meses a um ano Divulgação

O promotor de Justiça da 3ª Promotoria de Tutela Coletiva de Volta Redonda, Leonardo Kataoka, compareceu a cerimônia e disse, que embora não conheça a história dos usuários, acredita no potencial de cada um.

Publicidade

“Acredito que vocês podem fazer jus ao que está escrito nesta camisa Superação”, disse referindo ao projeto realizado no local que gera oportunidade de trabalho para os usuários.

A equipe de atendimento é formada por uma coordenadora, nove cuidadores, educador social, psicóloga, duas assistentes sociais, educador físico, instrutora de artes, auxiliar administrativo e um cuidador de saúde.

Publicidade

Para receber o atendimento, os usuários têm que cumprir protocolos de prevenção à covid-19. Todos devem estar vacinados contra a doença e são submetidos a testes RT-PCR (swab) e IGC-IGM, além disso, precisam tirar um raio-x do pulmão. O cuidado em saúde também requer a realização de exames periódicos e atendimento no Caps da Secretaria Municipal de Saúde.

O local funciona como um serviço social integrado à rede de assistência social de Volta Redonda. O acolhimento é provisório, por um período de seis meses a um ano. Contudo, o objetivo do serviço é oferecer cidadania, dignidade e a possibilidade de reintegração à sociedade e à família. A instituição fica na Rua 560, s/nº, no bairro Nossa Senhora das Graças. O telefone para contato é (24) 3347-7178.

Publicidade

O nome da unidade é uma homenagem ao pai do prefeito Antonio Francisco Neto e do secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco, que, fazia o trabalho social de cuidados com a população em situação de rua.

“O que fazemos hoje aqui com vocês, usuários, meu pai fazia sozinho, andava pela rua e quando encontrava uma pessoa em situação de rua, levava para um abrigo que ficava debaixo da minha casa. E poder oferecer esta ajuda a vocês é muito gratificante”, lembrou o secretário Munir, destacando a presença do seu irmão, Marco Antônio Francisco e da neta do Seu Nadim, Andresa Francisco.