A Vila Residencial de Idosos fica em Nova Sepetiba Divulgação / Fundação Leão XIII

Por O Dia

Publicado 20/01/2021 07:57 | Atualizado 20/01/2021 09:22

governo do estado e Prefeitura do Rio vão fazer, nesta quarta-feira, a vacinação de idosos que estão em abrigos da Fundação Leão XIII e os da capital contra a Rio - Ovão fazer, nesta quarta-feira, a vacinação de idosos que estão em abrigos dae os da capital contra a covid-19 . As casas de repouso mantidas pelo estado têm 370 pessoas. Além dos moradores, os profissionais que trabalham nesses locais também serão imunizados.

Os primeiros vacinados pela Leão XIII serão da Vila Residencial de Idosos, em Nova Sepetiba, na Zona Oeste do Rio, ondem vivem 48 pessoas. Além da Vila Residencial, os centros de Recuperação Social (CRS) de Campo Grande e de Itaipu, em Niterói, também receberão as doses.

"É uma emoção muito grande darmos início à vacinação dos nossos idosos. Ao longo da pandemia, investimos em planos de contingência e protocolos de atendimento que têm garantido que nenhum caso de covid-19 tenha sido registrado até agora. As medidas de segurança e os cuidados vão seguir, claro, mesmo depois da imunização. Mas não podemos deixar de dizer que esta é a vacina da esperança de dias melhores", destaca Andréa Baptista, presidente da Leão XIII.

Abrigo Cristo Redentor já recebeu as vacinas até o momento. Os idosos da casa de repouso de Higienópolis, na Zona Norte, foram imunizados ontem. Das unidades da prefeitura, apenas ojá recebeu as vacinas até o momento. Os idosos da casa de repouso de, na

Nesta quarta, além dos abrigos públicos, o Retiro dos Artistas, no Pechincha, também receberá os funcionários do município com a vacina.

UNIDADES DE SAÚDE ABERTAS

Daniel Soranz, No início da manhã, o secretário Municipal de Saúde do Rio, disse que todas as unidades de saúde da prefeitura vão abrir nesta quarta-feira para vacinação contra o novo coronavírus . Ele reforçou ainda os profissionais de saúde que são preferência nessa leva de imunização.

"Sempre tem que se dar preferência aos profissionais que estão afastados por conta de comorbidades ou que tenham mais de 60 para que o sistema de saúde possa recompor a sua força de trabalho e esses profissionais possam ajudar a salvar mais vidas", defendeu, em entrevista à TV Globo.

Soranz disse também esperar que todas as 231.840 doses da Coronavac que a cidade recebeu sejam aplicadas até o próximo sábado.

"A grande maioria dessas doses vai ser aplicada hoje. Em alguns hospitais, isso pode demorar um pouco mais e levar até sete dias para aplicar as doses em todos os profissionais, de acordo com as escalas de plantão. Mas a ideia é que essas doses durem até o dia 23, no máximo", projetou.