O secretário Municipal de Sáude, Daniel Soranz Luciano Belford / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 20/01/2021 08:55 | Atualizado 20/01/2021 09:49

Daniel Soranz, disse que todas as unidades de saúde da Prefeitura do Rio vão estar abertas para a vacinação dos profissionais da saúde contra a Rio - O secretário Municipal de Saúde,, disse que todas as unidades de saúde davão estar abertas para a vacinação dos profissionais da saúde contra a covid-19 nesta quarta-feira. Soranz espera que todas as 231.840 doses da Coronavac que a cidade recebeu sejam aplicadas até o próximo sábado.

"A grande maioria dessas doses vai ser aplicada hoje. Em alguns hospitais, isso pode demorar um pouco mais e levar até sete dias para aplicar as doses em todos os profissionais, de acordo com as escalas de plantão. Mas a ideia é que essas doses durem até o dia 23, no máximo", projetou, em entrevista à TV Globo.

"Ontem, foi um dia muito importante para os profissionais de saúde e para muitas pessoas que receberam a primeira dose da vacina. Tem muita gente com mais de 60 (anos) em casa de repouso que estava com muito medo de pegar covid-19", afirmou.

O secretário reforçou os grupos prioritários dentre os profissionais de saúde que vão ser imunizados nessa primeira leva de vacinas; são eles:

. Profissionais de UTI e de enfermarias que atendem síndrome respiratória aguda, que na maioria dos casos é covid-19

. Profissionais que estão na linha de frente das emergências

. Profissionais ligados às campanhas de vacinação, nas clínica de família ou nos centros municipais de saúde

"Sempre tem que se dar preferência aos profissionais que estão afastados por conta de comorbidades ou que tenham mais de 60 para que o sistema de saúde possa recompor a sua força de trabalho e esses profissionais possam ajudar a salvar mais vidas", defendeu.

INSUMOS

China para produção da vacina do consórcio AstraZeneca/Oxford pela Fiocruz. Ontem, a Soranz também comentou sobre a demora da vinda de insumos dapara produção da vacina do consórciopela. Ontem, a Fundação previu apenas para março o início da produção do imunizante por causa desse atraso

"A gente espera que essa questão internacional dos insumos das vacinas seja resolvido em uma discussão intensa com os outros países que produzem a matéria-prima, já encomendada nos acordo de cooperação. Então, a gente espera que isso seja cumprido e que a gente consiga de fato trazer vacinas para toda a população", torceu.

ABRIGOS

Além das unidades de saúde, os abrigos mantidos pelo estado e a prefeitura também vão receber a Coronavac nesta quarta-feira. Além dos moradores, os profissionais que trabalham nesses locais também serão imunizados.

