Por O Dia

Publicado 22/06/2021 11:12 | Atualizado 22/06/2021 11:18

Volta Redonda - Advogados e dependentes aderiram ao chamado da campanha anual de vacinação contra a Gripe - Influenza realizada em Volta Redonda através de uma parceria entre Caarj (Caixa de Assistência da Advocacia do Estado do Rio de Janeiro) e OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).

A ação foi realizada na segunda-feira, dia 21, na Rua 535, número 323, Jardim Paraíba. A aplicação da vacina ocorreu no sistema drive-thru, além de advogados foram vacinados, gratuitamente, dependentes e agregados, estagiários de Direito, funcionários e prestadores de serviço da OAB-RJ e da Caarj.

"Estamos seguindo todos os protocolos recomendados pelas autoridades sanitárias e para isso não medimos esforços para garantir a vacinação a todos", completou o presidente da OAB-VR, o advogado Rodrygo Monteiro.