Smac inaugura revitalização do CRAS do bairro Siderlândia em Volta Redonda - Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 15:35 | Atualizado 09/07/2021 15:37

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) de Volta Redonda inaugurou na manhã desta sexta-feira, dia 09, o Centro de Referência da Assistência Social (Cras) do bairro Siderlândia. A unidade foi totalmente revitalizada com melhorias em todo o prédio, inclusive, no auditório que é utilizado para reuniões dos grupos de convivência de crianças, jovens e adultos do centro social.

Na unidade serão disponibilizados os serviços de assistência social e oficinas de geração de renda e aulas de inclusão digital, que serão realizadas no Telecentro.

Durante a cerimônia de reinauguração, o grupo de teatro liderado pelo professor Washington apresentou uma peça em homenagem à ex-diretora do Cras do Siderlândia, Tânia Rodrigues de Oliveira, que foi agraciada com o nome da unidade. Tânia era orientadora pedagógica, trabalhou na Smac por quase 20 anos e faleceu no ano passado, vítima da covid-19.

“Quem trabalhou com ela sabe o quanto lutou e se dedicou à assistência social. Tenho certeza, que onde quer que ela esteja, está muito feliz. Ela dizia para gente; que quando mudasse a gestão, ela estaria na Smac. E hoje, temos gratidão por vocês nos darem este presente com a lembrança do nome da minha mãe aqui neste local, onde ela trabalhou por vários anos”, disse a filha da homenageada, Roberta Oliveira Rodrigues.

Rosane Marques, a Branca, diretora do Departamento de Proteção Básica Social, esclareceu que a unidade já havia sido reaberta no início do ano, mas a revitalização marca a chegada de novas atividades no Cras. “É um pontapé inicial com a equipe toda organizada e tudo funcionando, para que a Assistência esteja junto com a rede da Saúde, Educação, Esporte e Lazer para fazermos um trabalho bonito aqui no Cras, com projetos para pessoas de zero a 100 anos”, disse Rosane.

Uma das ações do Cras são as reuniões e os projetos para a Melhor Idade. O coordenador do grupo de convivência Tempo de Esperança, Danilo Cândido, celebrou a reforma do Cras e disse que os idosos já estão se reunindo para voltar as atividades. “Vamos voltar com a corda toda e reuniremos mais de 80 idosos. Esse Cras é muito importante para nós”, disse Cândido.

Após a cerimônia, os convidados assistiram a uma palestra do ortopedista Juliano Coelho, idealizador do projeto municipal e pioneiro no Brasil “Volta Redonda Coluna Reta”. A iniciativa é dedicada à prevenção e diagnóstico precoce da escoliose idiopática, em crianças e adolescentes entre seis e 18 anos.

Durante a palestra, foi avisado aos moradores que haverá consultas gratuitas na Policlínica da Cidadania, no dia 16 de julho, para atender ao público do Siderlândia. Os interessados devem se inscrever na administração do Cras. Um ônibus será disponibilizado para levar e trazer os inscritos.

Cras do bairro São Carlos é revitalizado e reaberto

A Smac também reabriu na manhã de quinta-feira, dia 08, o Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Sebastião Aureliano Santana do bairro São Carlos que estava fechado desde o início da pandemia e o atendimento neste período era feito por telefone. No centro social foram realizadas reformas e pintura em todas as salas, recepção e fachada.



Com a reabertura da unidade, as mais de 400 famílias cadastradas no Cras, voltam a contar com todos os serviços da assistência social, como orientações e cadastro de programas federais como Bolsa Família e CadÚnico, oficinas e cursos de geração de renda, serviços de convivência para pessoas de todas as idades e um telecentro que vai oferecer cursos de informática.