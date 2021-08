Vacinação exclusiva em drive-thru na Ilha São João, das 8h às 18 horas - Divulgação

Vacinação exclusiva em drive-thru na Ilha São João, das 8h às 18 horasDivulgação

Publicado 23/08/2021 09:06 | Atualizado 23/08/2021 09:12

Volta Redonda - A vacinação contra a covid-19 em Volta Redonda nesta segunda-feira, dia 23, será exclusiva em drive-thru na Ilha São João, das 8h às 18 horas. No local ocorrerá a aplicação para segundas doses de AstraZeneca (Oxford) e Pfizer/BioNTech.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a vacinação da segunda dose será feita para os profissionais de Educação e demais pessoas que receberam a primeira dose da AstraZeneca e da Pfizer/BioNTech até 02/06/2021.

Publicidade

É necessário apresentar o cartão de vacinação covid-19, documento de identidade, comprovante de residência, CPF ou cartão do SUS.

Ainda de acordo com a SMS, caso acabem as doses de AstraZeneca, a pessoa apta a receber vacina neste dia poderá optar pela intercambialidade de vacinas e receber a segunda dose da Pfizer.

Publicidade

Primeira dose e segunda dose CoronaVac



Jovens de 22 anos ou mais, que ainda não tenham recebido a primeira dose, devem procurar uma das 46 Unidades de Saúde para fazer a vacinação, no horário das 08h às 16h, a partir desta segunda-feira, dia 23.

As segundas doses da vacina CoronaVac estarão disponíveis para quem se vacinou com a primeira dose até 26/07/2021. Para receber o imunizante, procure as Unidades de Saúde.

Publicidade

Adolescentes com comorbidades



A vacinação contra a covid-19 será iniciada, primeiramente, em adolescentes com comorbidades de 12 a 17 anos, a partir de terça-feira, dia 24. As famílias que efetuaram o cadastro no site da prefeitura, até a última sexta-feira, serão convocadas para a vacinação através de e-mail ou WhatsApp, previamente cadastrados.

A vacinação para esse público será feita na Unidade de Saúde escolhida pela família no ato do cadastro.