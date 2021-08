Volta Redonda vacina quem tem 20 anos ou mais em drive na Ilha e adolescentes com comorbidades nas unidades - Divulgação

Volta Redonda vacina quem tem 20 anos ou mais em drive na Ilha e adolescentes com comorbidades nas unidadesDivulgação

Publicado 23/08/2021 16:51

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda informou que vacinação contra a covid-19 nesta terça-feira, dia 24, será para jovens de 20 anos ou mais em repescagem. A primeira dose será aplicada em drive-thru na Ilha São João, das 08h às 16h. É necessário apresentar um documento de identidade, comprovante de residência, CPF ou cartão do SUS.

Adolescentes com comorbidades nas unidades



Terá início também nesta terça-feira, a vacinação em adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades, previamente cadastrados no site da prefeitura. Os adolescentes receberão a primeira dose na Unidade de Saúde escolhida durante o ato do cadastro.

A SMS ressalta que a primeira etapa da vacinação atenderá os cadastrados até domingo, dia 22, as famílias já foram contactadas por e-mail ou telefone disponibilizados no cadastramento.

O Ministério da Saúde incluiu no Plano Nacional de Imunização (PNI) os adolescentes de 12 a 17 anos, abrangendo também gestantes, puérperas e lactantes, na campanha de vacinação contra a covid-19. Adolescentes com comorbidades serão os primeiros a serem imunizados por determinação do ministério.

Segundas doses nas Unidades de Saúde



A segunda dose da vacina CoronaVac estará disponível para vacinados com a primeira dose até 27/07/2021. A segunda dose da vacina AstraZeneca (Oxford) e Pfizer/BioNTech para vacinados com a primeira dose até 03/06/2021, em todas as Unidades de Saúde, de 08h às 16h.