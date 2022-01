Volta Redonda FC renova com Alef Manga e o empresta ao Coritiba - Divulgação

Volta Redonda FC renova com Alef Manga e o empresta ao CoritibaDivulgação

Publicado 02/01/2022 12:57

Volta Redonda - O Volta Redonda Futebol Clube (VRFC) renovou o contrato com o atacante Alef Manga até 2023, porém a diretoria do Voltaço anunciou que o jogador será emprestado ao Coritiba até o final de 2022 por R$ 500 mil.

Metade do valor será destinado ao Esquadrão de Aço. Na negociação, 50% dos direitos econômicos do atleta ficaram fixados em R$ 2 milhões, como explica o presidente do VRFC, Flávio Horta.

“O Alef Manga fez uma grande Série B pelo Goiás, foi um dos destaques do clube na campanha do acesso à Série A, e está sendo muito visado para esta temporada. Buscamos um negócio que seja bom para o Volta Redonda e acreditamos que a proposta do Coritiba seja a melhor no momento, já que o atleta renova com o Volta Redonda por mais dois anos, iremos receber um valor pelo seu empréstimo, que somados ao do início do ano chegamos a R$ 500 mil, e fixamos ainda um valor pelos seus direitos econômicos. Lembrando sempre que é um atleta que veio sem custos ao clube e que poderá nos render mais no futuro”, falou o presidente do Voltaço.