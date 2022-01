Medalhista de ouro, o aluno Cauã, de 13 anos, e sua mãe - Divulgação

Publicado 29/01/2022 11:20

Volta Redonda - Quatro alunos da Rede Municipal de Educação de Volta Redonda são medalhistas na 16ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). O resultado dos vencedores foi divulgado neste mês, mas as provas aconteceram ano passado.

O estudante Cauã Cesar Quintanilha, de 13 anos, medalhista de ouro, participou da competição como aluno do Colégio Professora Delce Horta Delgado, no bairro Aterrado, onde cursou o 7º Ano do Ensino Fundamental em 2021. Cauã faz parte de uma família que gosta de números, o irmão Rian já foi medalhista na OBMEP, e a mãe, Rita de Cassia, é professora de Matemática.

“Eu peguei as provas antigas para estudar. Duas questões foram mais complicadas nesta edição, as outras estavam bem razoáveis. No dia do resultado, eu tinha olhado no site cedo, mas não tinha saído o resultado ainda. Depois do almoço, vi novamente, e depois vi junto com minha mãe. Foi muito legal, eu não esperava. Acho que o mais importante é se dedicar, pegar firme e levar os estudos a sério”, falou Cauã.

A mãe de Cauã, Rita de Cássia, disse que está muito feliz com o resultado conquistado pelo filho.

"Ajudei muito pouco, porque aqui em casa eles não gostam muito de ajuda não. Quando ele tinha dúvida, perguntava, inclusive para o irmão, que foi medalhista de bronze em 2018. Eles sempre foram muito independentes. Estamos muito felizes por mais essa conquista”, comentou.

Os outros três alunos vencedores são: Estevão Silva Scali, da Escola Municipal Tocantins, e Rebeca Paulino Machado, do Colégio Municipal João XXIII, que conquistaram a medalha de prata, e a estudante Isadora Nunes Dias, da Escola Municipal Dr. Jiulio Caruso, conseguiu a medalha de bronze.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação (SME), anualmente é feita uma divulgação na rede municipal, para incentivar a participação das escolas na Olimpíada. Na proposta de trabalho, os profissionais são mobilizados para desenvolverem com os alunos, atividades que os desafiem a raciocinarem sobre cada questão proposta. Sendo que em alguns momentos, questões das provas são colocadas no planejamento.

A Escola Municipal Profª Delce Horta Delgado foi premiada com um kit com material didático. A 16ª OBMEP ainda concedeu menções honrosas para os seguintes estudantes com tiveram um bom desempenho: Leticia Regazi Pitassi (C.M. João XXIII); Matheus Augusto Guilarducci Gomes (E.M. Tocantins); Isabele Macario de O. Gilherme (E.M. Dr. Jiulio Caruso); Ester da Silva Reis (E.M. Tocantins); Vitoria Fagundes Araujo Santos (Colégio Profª Delce Horta Delgado); Davi Pereira Vaneli (E.M. Dr. João Paulo Pio de Abreu); Elisa Morais dos Reis (E.M. Dr. João Paulo Pio De Abreu); Júlia Lima Pontes (C.M. João XXIII); Raphael Inácio De Sousa Rosa (E.M. Dr. João Paulo Pio De Abreu); Lívia Alves Reis (C.M. João XXIII); Pablo Henrique Sena Jabour (E.M. Dr. Jiulio Caruso); Felipe Viera Nonato (C.M. João XXIII).

Os estudantes vencedores são convidados para participar do Programa de Iniciação Científica Jr. (PIC) como incentivo e promoção do desenvolvimento acadêmico. Os alunos recebem uma bolsa concedida pelo CNPq e têm acesso a encontros semanais, que por conta da pandemia serão remotos, onde terão a oportunidade de ampliar o conhecimento matemático.