O Voltaço recebe o Flamengo no Raulino de Oliveira - Divulgação

Publicado 29/01/2022 10:42

Volta Redonda - Em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Carioca de 2022, o Voltaço enfrenta o Flamengo neste sábado, dia 29. O jogo será no estádio Raulino de Oliveira, às 18h.

Depois de uma derrota para o Vasco na estreia da competição, o Volta Redonda sabe da importância de uma mudança de postura para buscar a vitória neste sábado e se recuperar no Estadual, como explica o atacante Pedrinho.

“Infelizmente, tivemos uma atuação muito abaixo do que podemos na estreia, principalmente na primeira etapa. Sentamos com toda a Comissão Técnica, o Neto nos passou o que erramos, treinamos fortes estes dias que tivemos e vamos entrar focados para fazer um jogo totalmente diferente, com uma atitude e uma postura que é a do Volta Redonda. Sabemos que o Flamengo, independentemente de quem estiver em campo, tem uma equipe das mais fortes do Brasil, está vindo de uma boa vitória fora de casa, merece todo o respeito, mas vamos jogar para buscar a vitória e nos recuperar na competição”, falou.

Para a partida deste sábado, o Voltaço não poderá contar com o zagueiro Alemão, o volante Bruno Gallo, e o meia Romarinho, entregues ao Departamento Médico.

O time ganhou reforços nesta semana. Os seguintes atletas estão registrados e à disposição do comandante Neto Colucci: zagueiro Grasson, o volante Gabriel Pierini e o meio-campo Marcos Júnior.