PM apreende drogas no bairro Candelária, em Volta Redonda | Volta Redonda | O Dia

Material apreendido no bairro Candelária em VR - Divulgação

Material apreendido no bairro Candelária em VRDivulgação

Publicado 03/01/2022 11:47

Volta Redonda - Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) apreenderam uma quantidade de drogas no bairro Candelária, em Volta Redonda. A apreensão ocorreu no domingo, dia 02, no condomínio “Minha Casa, Minha Vida”

Os policiais realizavam um patrulhamento pela localidade e perceberam a movimentação dos suspeitos. Quando a PM se aproximou, os indivíduos fugiram, mas um deles foi alcançado.

No local da fuga, os entorpecentes foram localizados. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Volta Redonda, a 93ª DP.