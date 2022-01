O hemonúcleo funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h - Divulgação

Publicado 03/01/2022 16:45

Volta Redonda - O Hemonúcleo de Volta Redonda faz um apelo à população para ajudar na reposição do estoque de sangue. Por conta do período de festas e férias, a unidade registra uma queda no número de doações.

A unidade fica ao lado do São João Batista (HSJB) e o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

O Hemonúcleo atende o HSJB, e ainda as seguintes instituições: Hospital Dr. Munir Rafful (Hospital do Retiro), Hospital Nelson Gonçalves (antigo Cais Aterrado), Hinja, além da Agência Transfusional de Piraí e Hospital de Pinheiral.

Para doar, o interessado precisa estar em um bom estado de saúde, apresentar documento com foto, ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 kg, ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas, não estar em jejum e nem ter ingerido alimentos gordurosos e bebida alcoólica no dia anterior a doação.

Ainda é necessário, respeitar o intervalo mínimo entre as doações, que é de 60 dias para homens e 90 dias para mulheres.