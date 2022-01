A delegação do Voltaço chegou na sua cidade-sede na tarde de domingo e fez o último treino antes da partida nesta segunda-feira - Divulgação

A delegação do Voltaço chegou na sua cidade-sede na tarde de domingo e fez o último treino antes da partida nesta segunda-feiraDivulgação

Publicado 04/01/2022 07:21

A equipe sub-20 do Volta Redonda FC enfrenta o Atlético-GO, na estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha 2022) nesta terça-feira, dia 04. O jogo será no estádio Pedro Benedetti, em Mauá-SP, às 15h15.

O técnico Marco Aurélio comentou sobre a preparação para a competição e a expectativa para a estreia.

“Tivemos uma preparação bem intensa, com uma carga bem elevada, para conseguirmos implementar todo o modelo de jogo e o que pensamos para a Copinha deste ano. Sabemos que logo na estreia iremos enfrentar uma equipe muito forte, de Campeonato Brasileiro de Série A, mas estamos preparados para fazer um grande jogo, ter uma boa estreia e ganhar confiança para o restante da competição”, disse.

O VRFC está no grupo 27. Depois do Atlético-GO, o Voltaço irá enfrentar o Mauá-SP, dia 07, e o Mauense-SP, no dia 10, ambos no estádio Pedro Benedetti.