Copinha 2022: Voltaço perde por 3 a 2 para Atlético-GO | Volta Redonda | O Dia

Voltaço é derrotado pelo Atlético-GO na Copinha 2022 - Divulgação

Publicado 04/01/2022 18:04

A equipe do sub-20 do Voltaço foi derrotada por 3 a 2 pelo Atlético-GO na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os dois gols do Volta Redonda FC foram marcados pelo atacante João Paulo.

O jogo, que foi a estreia dos Garotos de Aço na Copinha 2022, aconteceu na tarde desta terça-feira, dia 04, no estádio Pedro Benedetti.

A próxima partida do Voltaço será contra o Mauá-SP, dia 07, às 13h, também no estádio Pedro Benedetti.