Publicado 06/01/2022 15:54

mais uma vítima do acidente ocorrido no Rodovia do Contorno, em Volta Redonda. O homem, de 57 anos, estava internado no Hospital São João Batista (HSJB). Volta Redonda - Morreu na madrugada desta quinta-feira, dia 06,ocorrido no dia 31 de dezembro de 2021 , na, em Volta Redonda. O homem, de 57 anos, estava internado no Hospital São João Batista (HSJB).

Ele conduzia o veículo que bateu de frente com o carro onde estava a jovem, de 23 anos, que morreu logo após a colisão. Eles foram vítimas do terceiro acidente registrado no mesmo local da estrada.

Outras duas colisões foram registradas. A primeira, no dia 23 de dezembro, uma mulher morreu e uma criança, de 11 anos, ficou ferida. A segunda foi na terça-feira, dia 28, um homem ficou ferido após uma batida de frente entre uma carreta e um caminhão baú.

A Prefeitura de Volta Redonda emitiu uma nota nesta semana, onde afirma que vai adotar ações sobre trecho onde um trevo foi construído de maneira irregular por uma construtora. Segundo o informe, "a obra do trevo não teve autorização dos órgãos públicos municipais, estaduais e federais para ser feita e nem seguiu os parâmetros legais".