Curso permite profissionais brasileiros trabalharem fora do paísDivulgação/ VRFC

Publicado 06/01/2022 16:46

O técnico do Volta Redonda Futebol Clube (VRFC), Neto Colucci está na Granja Comary onde participa do curso de Licença PRO da CBF Academy. A etapa inicial da formação acontece durante esta primeira semana de janeiro.

Junto com ele, estão outros 26 treinadores do futebol brasileiro. Colucci já se formou nas licenças B e A e agora está no primeiro módulo do curso mais avançado, que permite profissionais brasileiros atuem fora do país.

“Não tem nem como mensurar o quão importante está sendo realizar este curso para a minha formação. O meu grupo de trabalho é com o Cuca e com o Eudes, que ganharam tudo em 2021 pelo Atlético-MG, e com o Paulo Roberto, que é o treinador do São Bento, que são profissionais que têm uma experiência muito grande dentro do futebol. Por exemplo, o Cuca deu uma aula, passando um pouco do que é o seu dia a dia de trabalho. Com certeza, estou aprendendo muitas coisas que irão potencializar o meu trabalho no Volta Redonda para esta temporada 2022”, falou o técnico.

O Voltaço estreia no Campeonato Carioca 2022 diante do Vasco, no dia 26, no estádio no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.