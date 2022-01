Acidente é registrado na Rodovia dos Metalúrgicos em VR - Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 07/01/2022 11:10 | Atualizado 07/01/2022 11:21

Volta Redonda - Uma carreta perdeu o controle e bateu em um poste na manhã desta sexta-feira, dia 07, na Rodovia dos Metalúrgicos, em Volta Redonda.

A colisão aconteceu no entroncamento com a Rodovia Presidente Dutra. O veículo seguia sentido São Paulo.

Agentes do 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM) foram ao local. Segundo as primeiras informações, não houve feridos no acidente.