Trânsito em via sob a Ponte Pequetito Amorim está interditado - Divulgação

Trânsito em via sob a Ponte Pequetito Amorim está interditadoDivulgação

Publicado 07/01/2022 17:24

Volta Redonda - A passagem de veículos está interditada sob a Ponte Pequetito Amorim, que liga os bairros Aterrado e Niterói, em Volta Redonda. O local foi sinalizado com cones.

A interdição acontece devido ao nível do Rio Paraíba do Sul, que subiu por conta das chuvas das últimas horas, e invadiu a pista no local.

Nível do Rio Paraíba do Sul sobe em Volta Redonda devido às chuvas das últimas horas Divulgação

Não há previsão de quando a rua será liberada. Outras vias de acesso no entorno da ponte, também foram interditadas pela Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR).