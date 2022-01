Volta Redonda FC contrata o zagueiro Alemão e o meia Romarinho - Divulgação

Publicado 09/01/2022 12:12

Volta Redonda - O Volta Redonda Futebol Clube (VRFC) anunciou mais dois reforços para a disputa do Campeonato Carioca 2022, o zagueiro Alemão, de 35 anos, e o meia Romarinho, de 27 anos.

O anúncio das contratações ocorreu no sábado, dia 08. Os jogadores chegam com contrato até o final da Série C. Eles já iniciaram a pré-temporada com o elenco tricolor.

O zagueiro Alemão tem uma ampla experiência com passagens por clubes do futebol brasileiro e do exterior.

“Muito feliz em estar chegando ao Volta Redonda, um clube tradicional e de muita força no futebol carioca. Estou muito motivado em dar o meu melhor dentro de campo, para que, junto com meus companheiros, possamos fazer uma grande temporada em 2022”, disse.

O meia Romarinho falou sobre a expectativa de defender o Voltaço.

“Expectativa muito boa para este novo desafio na minha carreira. Chego muito motivado para ajudar o Volta Redonda. Esperamos conquistar todos os nossos objetivos nesta temporada de 2022. Vamos em busca de sempre almejar algo a mais para que possamos fazer um excelente ano”, comentou.

O vice-presidente Flávio Horta Júnior destacou a experiência e a qualidade que os atletas trazem ao VRFC.

“Primeiro, agradecer aos atletas que, apesar de terem outras propostas, acreditaram no nosso projeto, entenderam nossa realidade e escolheram o Volta Redonda. São duas contratações que, com certeza, irão qualificar muito o nosso elenco. Tanto pela qualidade técnica dos jogadores, mas também pela experiência que eles irão compartilhar. Conhecem muito bem o futebol brasileiro, conquistaram títulos nacionais, estaduais e acessos, inclusive no ano passado para a Série B, como é o caso do Alemão”, declarou.