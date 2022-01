Covid-19: Volta Redonda aplica 3ª dose em maiores que completaram esquema vacinal até 15 de outubro | Volta Redonda | O Dia

Pessoas que receberam a 2ª aplicação até o dia 15 de outubro poderão ser vacinadas novamente a partir desta segunda-feira, dia 10 - Divulgação

Publicado 10/01/2022 10:55

Volta Redonda - Nesta segunda-feira, dia 10, Volta Redonda disponibiliza a aplicação da terceira dose da vacina contra covid-19 para pessoas, a partir de 18 anos, que receberam a segunda aplicação até o dia 15 de outubro. A vacinação será realizada em todas as 46 unidades básicas de saúde do município (UBSs e UBSFs).

No ato da imunização, é necessário apresentar a caderneta de vacinação contra covid-19, CPF ou cartão do SUS. O horário de atendimento das UBSs e UBSFs é das 8h às 16h, sendo que os postos nos seguintes locais: Siderlândia, Jardim Paraíba, Vila Rica/Tiradentes, Açude I, Santo Agostinho e Santa Cruz ficam abertos até as 18h. As unidades: Vila Mury, Volta Grande, São Geraldo, São João e 249, até as 21h.

As doses da vacina CoronaVac estão concentradas nas unidades: 249, São Geraldo, Retiro 2 e Volta Grande. A aplicação da primeira dose continua para pessoas a partir de 12 anos. A segunda dose é aplicada em quem tomou a 1ª dose há mais 21 dias dos imunizantes: AstraZeneca, CoronaVac e Pfizer. A 2ª dose da Janssen é aplicada após 2 meses da dose única. A vacina está disponível nas unidades básicas de saúde.

Já a 4ª dose de reforço é destinada para imunossuprimidos, a partir de 18 anos de idade, que tenham recebido a terceira dose há pelo menos quatro meses. Devem receber o reforço, adultos com: imunodeficiência primária grave; tratamento de quimioterapia para câncer; transplantados em uso de drogas imunossupressoras; uso de drogas modificadoras da resposta imune; doenças autoinflamatórias; pacientes em hemodiálise; com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas ou vivendo com HIV/Aids.

O CDI (Centro de Doenças Infecciosas) também oferece a dose contra covid-19 aos portadores do vírus HIV e de doenças crônicas transmissíveis (tuberculose, hepatites), que fazem tratamento na unidade. O horário de vacinação é das 9h às 16h. O CDI fica na Rua Dionéia Andrade Faria, nº 329, no bairro Aterrado.