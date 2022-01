Vacinação contra covid-19 em VR - Divulgação

Publicado 11/01/2022 11:45

Volta Redonda - A campanha de vacinação contra covid-19 segue em Volta Redonda. O município ampliou o público-alvo para a terceira dose. Pessoas, a partir de 18 anos, que receberam a segunda dose até o dia 16 de outubro podem ser vacinadas novamente.

A aplicação ocorre em todas as 46 unidades básicas de saúde da cidade (UBSs e UBSFs), das 9h às 16h. Alguns postos funcionam com horário ampliado: Siderlândia, Jardim Paraíba, Vila Rica/Tiradentes, Açude I, Santo Agostinho e Santa Cruz, até as 18h. E Vila Mury, Volta Grande, São Geraldo, São João e 249, até as 21h.

As doses da vacina CoronaVac estão concentradas nas unidades: 249, São Geraldo, Retiro 2 e Volta Grande.

A 1ª dose continua sendo ofertada para pessoas a partir de 12 anos. A 2ª dose para quem tomou a 1ª dose há mais 21 dias dos imunizantes: AstraZeneca, CoronaVac e Pfizer. Já a segunda dose da Janssen é aplicada após 2 meses da dose única.

Para ser vacinado, é necessário apresentar a caderneta de vacinação contra covid-19, CPF ou cartão do SUS.