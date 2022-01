Material apreendido em VR, no bairro Ponte Alta - Divulgação/ PM

Publicado 12/01/2022

Volta Redonda - Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) apreenderam drogas e outros materiais do tráfico no Bairro Ponte Alta, em Volta Redonda. A apreensão ocorreu na Rua Dom Pedro II, na terça-feira, dia 11.

Os policiais foram ao endereço para verificar denúncias sobre um ponto de distribuição de drogas que funcionaria no local. Ao chegarem, os agentes localizaram: 540 pinos com cocaína, mil pinos vazios, duas balanças de precisão, liquidificador, peneira, etiquetas e potes plásticos.

Todo o material apreendido foi levado para a 93ª Delegacia de Polícia (DP) em Volta Redonda, onde o caso foi registrado.