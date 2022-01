Publicado 12/01/2022 10:46

O Voltaço realiza até sábado, dia 15, um período de treinamentos em São Paulo. A pré-temporada teve início nesta terça-feira, dia 11. O elenco tricolor utilizará os Centros de Treinamentos das categorias de base do Corinthians e do Palmeiras. O técnico Neto Colucci falou sobre a importância desta semana de treinamentos para a preparação tricolor.

“É muito importante sairmos um pouco da cidade, ficarmos no hotel, termos este tempo para estarmos mais próximos, fazendo algumas dinâmicas para que o grupo se conheça bastante e, claro, seguir a nossa preparação de forma intensa para chegarmos muito fortes na estreia diante do Vasco”, falou.

Os treinos serão realizados diariamente em dois períodos. Um jogo-treino acontecerá na quinta-feira, dia 13, contra a Portuguesa Santista, e um amistoso diante da Portuguesa-SP, no sábado, dia 15, às 19h, no Canindé, no evento que comemorará os 50 anos do estádio.

“Faremos dois jogos contra escolas diferentes do Carioca, mas que não deixam de ser equipes de muita qualidade e que irão servir até de parâmetro para vermos como está a nossa evolução. Então, acho que é fundamental esta viagem para a nossa preparação”, disse o técnico tricolor.

Neto Colluci também fez um balanço sobre a pré-temporada até agora.

“A equipe está tomando um corpo maior, em termos de parte tática, conhecendo os conceitos e modelo de jogo. Sabemos que estreia sempre é um jogo diferente. Todo mundo quer mostrar aquilo que fez, se preparou durante um tempo, tem a pressão de estar estreando e ainda mais em casa, mas estamos nos preparando psicologicamente para isso também. Acredito que chegaremos fortes mais uma vez neste Estadual, para fazer uma grande campanha e terminar entre os quatro primeiros colocados, que é o objetivo mínimo do Volta Redonda. Aí depois a semifinal e final serão consequências de um bom trabalho durante a temporada”, destacou.

O Volta Redonda Futebol Clube anunciou que está acertando o empréstimo do volante Wallisson ao Athlétic Club-MG, com contrato até o final do Estadual. A negociação está em fase final.