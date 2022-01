Assassinato ocorreu no bairro Santa Cruz em VR - Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 12/01/2022 13:52

Volta Redonda - Um motorista de ônibus foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira, dia 12, em Volta Redonda. O crime aconteceu no momento que ele conduzia o veículo no bairro Santa Cruz II.

De acordo com os relatos de testemunhas, os suspeitos estavam em um carro e entraram no ônibus efetuando vários disparos. A vítima, de 27 anos, morreu no local.

Uma idosa, que estava dentro do ônibus, também foi atingida. Ela foi socorrida pelo Samu e encaminhada para o Hospital São João Batista (HSJB). Agentes das Polícias Militar e Civil foram acionados.