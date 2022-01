Dados atualizados pela SMS de VR nesta quinta-feira, dia 13 - Reprodução

Dados atualizados pela SMS de VR nesta quinta-feira, dia 13 Reprodução

Publicado 14/01/2022 09:22 | Atualizado 14/01/2022 09:30

Volta Redonda - Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) nesta quinta-feira, dia 13, não houve confirmação de morte por conta da covid-19 na cidade. O último óbito em decorrência da doença registrado pela prefeitura ocorreu em 05/01/2022.

Ainda de acordo com o informativo, a taxa de ocupação na rede pública (SUS) em leitos clínicos é de 6% e de 22% nos leitos de UTI. Já na rede privada, a ocupação referente aos leitos clínicos é de 10% e 5% em leitos de UTI.

Confira a programação de vacinação:

- 3ª dose é oferecida para pessoas acima de 18 anos, que tomaram a 2ª dose até 19 de outubro.

- 4ª dose é destinada para pessoas com alto grau de imunossupressão, a partir de 18 anos, que tenham recebido reforço há pelo menos quatro meses.

A aplicação de 1ª e 2ª doses continua em todas as unidades de saúde da cidade. Doses da CoronaVac estão disponíveis nas unidades: 249, São Geraldo, Retiro 2 e Volta Grande.

As unidades básicas de saúde da cidade (UBSs e UBSFs) funcionam das 9h às 16h. Sendo que os postos: Siderlândia, Jardim Paraíba, Vila Rica/Tiradentes, Açude I, Santo Agostinho e Santa Cruz, até as 18h. E Vila Mury, Volta Grande, São Geraldo, São João e 249, até as 21h.