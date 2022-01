Publicado 15/01/2022 10:40

Volta Redonda - Neste sábado e domingo, dias 15 e 16, oito unidades básicas de saúde (UBSs e UBSFs) estarão abertas em Volta Redonda. Os postos oferecerão aplicação de doses das vacinas contra a covid-19 e testes para diagnóstico da doença.

O horário de funcionamento será das 8h às 18h, das seguintes unidades: 249, São Geraldo, Vila Mury, Volta Grande, Siderópolis, Retiro 1, Siderlândia e São Luiz. Dessas, Retiro 1, Siderlândia, São Luiz e Siderópolis ofertarão o serviço de testagem com auxílio de profissionais de Enfermagem. O teste é indicado para pessoas com sintomas gripais como: coriza, dor de garganta, febre, tosse, dor de cabeça, alteração no olfato ou paladar.

Confira o cronograma de vacinação para o fim de semana:

- 1ª Dose: pessoas acima de 12 anos;

- 2ª Dose: para quem tomou a primeira dose com mais de 21 dias dos imunizantes: AstraZeneca, CoronaVac e Pfizer. A segunda dose da Janssen está sendo aplicada após 2 meses da dose única;

- 3ª dose: para quem tomou a segunda dose até 21/10/2021;

- 4ª dose: somente para imunossuprimidos, a partir de 18 anos, que tenham recebido a 3ª dose há pelo menos quatro meses.