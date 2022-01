Prioridade será para crianças com comorbidades ou deficiência de 05 a 11 anos - Divulgação

Publicado 15/01/2022 19:41

Volta Redonda - Nesta segunda-feira, dia 17, Volta Redonda inicia a vacinação de crianças contra a covid-19. A prioridade será para crianças com comorbidades ou deficiência permanente de 05 a 11 anos de idade. O município recebeu 1.360 doses.

A imunização ocorrerá em duas unidades escolares, Colégio Delce Horta Delgado, no bairro Aterrado, e João XXIII, no Retiro, das 09h às 16h. A segunda dose para esse público será administrada no intervalo de até oito semanas.

No ato da vacinação, é necessário apresentar a caderneta de vacinas, cartão do SUS, CPF, além do laudo ou receita médica que comprove a comorbidade ou deficiência. As crianças deverão estar acompanhadas dos pais ou responsáveis.

Têm direito a vacinação prioritária, crianças que apresentem as seguintes condições clínicas: deficiência motora ou intelectual permanente; doenças pulmonares, inclusive asma; doenças cardiológicas e hipertensão; doenças imunológicas e autoimunes; transplantados de órgãos sólidos; crianças com Síndrome de Down; crianças com obesidade severa; crianças institucionalizadas; doenças neurológicas; imunossuprimidos e diabetes.