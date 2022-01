Publicado 16/01/2022 18:22 | Atualizado 16/01/2022 18:27

registro de acidente de trânsito sem vítimas em Volta Redonda será realizado pelos condutores envolvidos na colisão, noBoletim de Registro de Acidente de Trânsito). Volta Redonda - A partir do dia 1° de fevereiro, oem Volta Redonda será realizado pelos condutores envolvidos na colisão, no site da Polícia Militar , através do e-Brat ().

Também de acordo com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEMOP), as pessoas envolvidas ficarão responsáveis por liberar a via pública o quanto antes. Porém antes, terão que fazer o registro fotográfico de todos os ângulos do acidente, para preencher todos os requisitos do e-Brat.

Nos casos de embriaguez ao volante, ou outros crimes de trânsito, a Guarda Municipal (GMVR) seguirá atuando.