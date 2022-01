Jogo aconteceu durante evento em comemoração aos 50 anos do estádio Canindé - Divulgação

Publicado 16/01/2022 19:15

O Volta Redonda FC venceu por 1 a 0 a Portuguesa-SP na noite deste sábado, dia 15, em amistoso realizado no estádio do Canindé, em comemoração aos 50 anos do Estádio Canindé. MV marcou o gol da vitória do Voltaço.

O tricolor de Aço retorna para Volta Redonda para terminar a sua preparação para a estreia no Campeonato Carioca que está marcada para o dia 26, às 19h, no Raulino de Oliveira, contra o Vasco da Gama.

O técnico do Voltaço, Neto Colucci comentou sobre o equilíbrio que a equipe apresentou na vitória sobre a Lusa.

“Primeiramente, parabenizar a Portuguesa-SP e o Canindé pelos 50 anos do estádio, aqui vivi uma das melhores fases da minha carreira como técnico até o momento. Foi uma partida muito boa, onde a equipe se portou muito bem, tanto ofensivamente quanto defensivamente. A Portuguesa entrou com uma postura muito ofensiva, tentando propor o jogo, e tivemos uma atuação firme, principalmente na marcação, tanto pressão como no bloco baixo. Tivemos chances para marcar outros gols, mas aproveitamos bem a que construímos no início do jogo para marcar e sair com a vitória. No geral, fomos uma equipe mais equilibrada que a da Portuguesa”, disse.

Neto Colucci também falou sobre a pré-temporada.

“Conseguimos evoluir bem nestes dias de treinamentos em São Paulo. Claro que precisamos ainda dar uma evolução mais rápida para esta equipe, já que temos um meio-campo todo novo e estamos em busca de um time ideal. Não é tão fácil você dar este entrosamento. Fizemos alguns testes, algumas situações para ver a evolução da equipe e estamos no caminho certo. Agora é retornar e seguir com a preparação muito forte até a estreia diante do Vasco no Raulino de Oliveira, onde a pressão é sempre grande e a obrigação do Volta Redonda é sempre vencer, independentemente do adversário”, falou.