Eli de Volta Redonda é um dos confinados na 22ª edição do BBB - Divulgação/ TV Globo

Eli de Volta Redonda é um dos confinados na 22ª edição do BBBDivulgação/ TV Globo

Publicado 17/01/2022 08:44

A cidade de Volta Redonda tem um representante na 22ª edição do BBB. Trata-se de Eliezer, de 31 anos, conhecido por Eli. O participante é Designer de formação e sócio de uma agência de Marketing e Branding.

Eli está no grupo Pipoca, formado por anônimos, e em seu vídeo de apresentação falou que já passou por algumas situações inusitadas, como ser atacado por macacos na Tailândia e ficar à deriva no mar da Ásia.

O participante também declarou que vai para o BBB 22 para retribuir tudo que sua avó fez por ele. “Minha avó é o amor da minha vida”, declarou o moço.

A avó, Julieta, na última sexta-feira, dia 15, após o vídeo de anúncio dos participantes do programa, disse ter ficado muito feliz em ver Eliezer na tela.

“Muito emocionada de ver meu neto na TV, muito feliz pela consideração, amor e reconhecimento que ele tem por mim. Muita gente me ligou me parabenizando pela entrada dele no BBB. Uma amiga minha ligou elogiando muito por ele ser essa pessoa que ele é: humilde, esforçado, trabalhador, dono dos seus próprios sonhos” disse a avó Julieta.

Eli de Volta Redonda é um dos confinados na 22ª edição do BBB Reprodução/ Redes Sociais

Outras curiosidades do participante: ele tem uma coleção com mais de 30 pulseiras, já conheceu 36 países e tem 15 tatuagens.

Eli de Volta Redonda é um dos confinados na 22ª edição do BBB Reprodução/ Redes Sociais Eli afirma ter espírito aventureiro, gosta de estar em contato com a natureza e visitar lugares exóticos. A 22ª edição do "Big Brother Brasil" começa nesta segunda-feira, dia 17.