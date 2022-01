VR vai priorizar testagens em pessoas com sintomas - Reprodução

VR vai priorizar testagens em pessoas com sintomasReprodução

Publicado 17/01/2022 09:00

Volta Redonda - O município de Volta Redonda anunciou através de uma nota técnica, novas orientações sobre a testagem e isolamento de pacientes com suspeita de Covid-19.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a cidade vai priorizar a testagem de pacientes sintomáticos, como também há definição de isolamento de sete dias a contar da data do surgimento dos sintomas.

“O diagnóstico de Covid 19 determina a orientação para o isolamento por sete dias a partir da data dos primeiros sintomas ou, para assintomáticos, da confirmação do resultado. Contatos domiciliares e pessoas que tiveram contatos prolongados e próximos dos casos confirmados também devem fazer isolamento por sete dias. O isolamento pode ser estendido a critério médico”, diz trecho da nota.

Ainda segundo a orientação da SMSM, “considerando a epidemia de Covid 19, intensificada com a variante Ômicron, esclarece se que qualquer profissional de saúde está habilitado a, na identificação de sinais de síndrome gripal, solicitar a realização de testagem contra a Covid 19. Uma vez feita a notificação no sistema E Sus VE Notifica, e a coleta, os resultados dos testes de antígenos devem ter seu resultado obrigatoriamente lançados no aplicativo”.