Acidente na Rodovia do Contorno em VRReprodução/ Redes sociais

Publicado 07/02/2022 23:02

Volta Redonda - Uma carreta ficou em “L” na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda, na tarde desta segunda-feira, dia 07. O acidente aconteceu em um trevo próximo ao residencial Jardim Mariana.

Segundo as informações, chovia no momento do acidente. O veículo saiu da pista e parou em um canteiro.

Ninguém ficou ferido. O trânsito fluiu sem retenção no local do acidente.