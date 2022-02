No dia 23 de fevereiro, no CRAS do Retiro, acontecerá uma palestra com o tema "Cidadania, justiça e educação" - Divulgação

Volta Redonda - No ano em que o Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR) celebra 25 anos. Durante esse tempo, o diálogo com pessoas e instituições tem sido uma marca do Movimento na construção de pontes ‘cívico-ética’ na cidade.

Nesta terça-feira, dia 7, o diretor executivo do Movimento, José Maria da Silva, o Zezinho, acompanhado do membro do MEP, Fernando Bonfatti, visitaram o Secretário Municipal de Ação Comunitária (SMAC), Munir Francisco.

“Estamos na marca dos 25 anos, de fato estabelecendo diálogos com vários instituições e movimentos populares, como convidados eou por nossa solicitação. Hoje um passo importante foi dado para selar a presença oficial do Movimento junto aos periféricos. Munir, ao ouvir algumas experiências pontuais do MEP em alguns CRAS, nos convidou para ‘selar parceria’ de presença periódica nos aparelhos sociais da Secretaria, os CRAS's”, Zezinho.

Na reunião, tratativas foram discutidas para iniciar no dia 23 de fevereiro, no CRAS do Retiro, uma palestra com o tema “Cidadania, justiça e educação”. O membro do MEP para as questões de solidariedade aos pobres, Fernando Bonfatti, reagiu positivamente à proposta.

“A nossa proximidade desses territórios da cidade, através dos CRAS's, irá criar proximidade junto às diferentes pessoas, e expor para eles, que o espaço pertence a eles. A dimensão de pertencimento dos espaços é fundamental na cidadania ativa”, comentou Bonfatti.

Segundo a coordenação do MEP, a partir de desta terça-feira, dia 07, irá com a sua rede de voluntários, de diferentes áreas de conhecimentos, montar uma equipe para iniciar o inédito trabalho de presença nas periferias.

O MEP já participou de outros encontros neste ano. Em janeiro, as conversas tiveram início com representantes da Câmara Municipal, depois com um grupo de geólogos da UFRJ (remoto), e na semana passada com a Coordenadoria da Juventude da cidade.