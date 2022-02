Publicado 08/02/2022 14:22

Em uma ação nesta segunda-feira, dia 07, agentes da 93ª Delegacia de Polícia de Volta Redonda efetuaram a prisão de um homem, de 57 anos, condenado por homicídio qualificado. O indivíduo, ex-bombeiro, foi localizado em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com as informações da polícia, em 2004, o homem matou sua ex-companheira, Maria de Fátima Dias Marques, de 45 anos, que estava grávida dele de cinco meses. Segundo o laudo ela foi asfixiada antes de ser jogada no Rio Paraíba do Sul.

Em 2012, o homem foi condenado aproximadamente a 18 anos de prisão por homicídio qualificado, aborto e ocultação de cadáver.